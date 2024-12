Pożar w kamienicy w Grudziądzu! Jedna osoba ucierpiała, ewakuacja mieszkańców

2024-12-27, 17:33 Maciej Wilkowski/Redakcja

Pożar wybuchł przed godz. 17:00 w mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy/fot. Archiwum

Jedna osoba z objawami podtrucia została ewakuowana przez strażaków po tym, jak wybuchł pożar w kamienicy w Grudziądzu. Kilkoro innych mieszkańców ewakuowało się przed przybyciem strażaków.

Do pożaru doszło około godz. 16:30 w kamienicy przy ulicy Toruńskiej w Grudziądzu.



- Na miejscu strażacy zastali siedem osób, które ewakuowały się z lokali w kamienicy - relacjonuje mł. brygadier Paweł Korgol, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu. - Spaleniu uległo wyposażenie jednego z pokoi mieszkania na pierwszym piętrze. Po przyjedzie na miejsce zespołu ratownictwa medycznego, jedna osoba - lokator mieszkania, w którym doszło do pożaru - został zabrany na badania do szpitala.



Sytuacja jest już opanowana. Budynek nie ucierpiał. Pozostali lokatorzy kamienicy mogli wrócić do swoich mieszkań.