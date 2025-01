Zawaliła się konstrukcja dachu. Strażacy dogaszają pożar hali w Bydgoszczy [wideo]

Jest oświadczenie firmy

Firma MMP Neupack Polska Sp. z o.o opublikowała komunikat na swoich mediach społecznościowych. Możemy w nim wyczytać, że żaden pracownik nie ucierpiał w pożarze. Przedstawiciele dziękują służbą za akcję gaśniczą. Na szacowanie strat jest jeszcze za szybko. Pełne oświadczenie znajduje się poniżej:

Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym doszło do pożaru w naszym magazynie surowca przy ul. Petersona 15 w Bydgoszczy.

Straż Pożarna natychmiast podjęła działania gaśnicze. Działania te umożliwiły ograniczenie skali pożaru, dzięki czemu ogień nie rozprzestrzenił się poza obszar magazynu surowca do produkcji. Priorytetem dla nas jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz osób przebywających w pobliżu. Personel został ewakuowany zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Żaden pracownik nie ucierpiał w tym zdarzeniu.

Dziękujemy służbom ratunkowym za ich szybkie i profesjonalne działania. Obecnie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić strat ani wpływu tego zdarzenia na działalność firmy, ale zapewniamy, że podejmujemy wszelkie kroki, by jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o wyrozumiałość w tej trudnej dla nas chwili. Dziękujemy otrzymywane wyrazy wsparcia. Z poważaniem, Zespół MMP



– Część tych materiałów była magazynowana, ale w tej hali również była prowadzona produkcja. Z pierwszych informacji, które będą jeszcze wielokrotnie weryfikowane, wynika, że w hali nie powinno być nikogo. Pracownicy zakładu, który mogliby znajdować się wewnątrz, zdołali opuścić halę jeszcze przed zagrożeniem – dodała Jarocka-Krzemkowska.– Do naszych głównych zadań należy przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu i kierowanie ruchem na pobliskich skrzyżowaniach, żeby kierowcy nie przejeżdżali tędy i służby miały łatwy dojazd. Druga rzecz to fakt, że akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin i dopiero wtedy policjanci będą mieli udostępniony ten teren, żeby wykonać kolejne czynności, już procesowe. Z pewnością też będą przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa. Jego opinia będzie kluczowa, co do wyjaśnienia przyczyn zaistnienia tego pożaru – mówiła kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.