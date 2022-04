Piknik dla uchodźców w Strzelcach Dolnych. „Żeby poczuli normalne życie” [zdjęcia, wideo]

Zabawy ruchowe, upominki i zabawki, przysmaki kuchni domowej na gorąco oraz różne atrakcje uatrakcyjniły w godzinach popołudniowych piknik integracyjny dla uchodźców z Ukrainy.

Piknik odbył się na nadwiślańskiej łące, na której co roku odbywa się tradycje „Święto śliwki” w gospodarstwie państwa Iwanowskich „Śliwkowy sad” z inicjatywy społeczników i organizatora „Święta śliwki” Jana Iwanowskiego.– Mamy ciasto, różne animacje, zjeżdżalnie dla dzieci. To wszystko właśnie pod kątem dzieci z Ukrainy, żeby poczuły trochę normalnego życia, a nie tylko uciekanie. W gminie jest kilkadziesiąt rodzin – mówił Jan Iwanowski.– Jesteśmy z Ukrainy, nam się tu podoba, możemy tu malować, coś dobrego zjeść – mówili goście z Ukrainy.– Jesteśmy jednostką OSP z Dobrcza, mamy tu swój pojazd. Dzieci mogą sobie do niego wsiąść, jest bardzo oblegany – powiedział strażak ochotnik.Piknik trwał do 16.00.