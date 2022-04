Bydgoskie pogotowie zamyka rozdział pt. pandemia koronawirusa. Było ciężko...

Dwie bydgoskie karetki covidowe już w garażu. Kombinezony ochronne schowane, ale jeszcze niezbyt głęboko. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy podsumowuje czas pandemii.

Od 1 kwietnia COVID-19 ma być traktowany jak inne infekcje typu grypa. Znikają punkty wymazowe i możliwość wykonania testów w aptekach. Jak mówią ratownicy medyczni Krzysztof Wiśniewski i Wojciech Skrzyński, karetki covidowe w garażu to symboliczny moment.





– Dzisiaj one zjeżdżają do garażu. Zobaczymy na jak długo...





– Ten okres pandemii określamy jako walkę na froncie. Znaleźliśmy się w sytuacji nowej, nie przećwiczonej, w której nie mieliśmy doświadczenia, która wprowadzała wiele problemów, znaków zapytania, niewiadomych...





– Kilka godzin w kombinezonach ochrony biologicznej. Kilka godzin oczekiwania na izbach przyjęć, na podjazdach dla ambulansów. Wszędzie tam oczekiwaliśmy z pacjentem, aby go przekazać na oddział covidowy. Taka liczba godzin w kombinezonie ochrony biologicznej powodowała, że personel, który pracował w tej odzieży był wycieńczony, odwodniony. Na początku były oklaski, śpiewano nam na balkonach, było przesyłane jedzenie z restauracji. Potem to wszystko przerodziło się nagle w duży hejt. Obrzucono samochody medyków farbą, wypisywano różne rzeczy, nie wpuszczano medyków do sklepu. Były kratki - do dzisiaj mam zdjęcia – na których było napisane, że personel medyczny, który miał kontakt z COVID-19 nie jest wpuszczany do sklepu...





– Kiedy wprowadzono teleporady to my w tym momencie mieliśmy skumulowanie wszystkich pacjentów, i my to widzieliśmy, chociażby po samym wycieńczenia zespołów...





Przypominamy – od 1 kwietnia nie ma już tak zwanych „łóżek covidowych” ani dedykowanych koronawirusowi szpitali.