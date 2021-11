Nagrody Mediów Publicznych. Jarosław Jakubowski nominowany w kategorii „Idea"

Jarosław Jakubowski został nominowany do Nagród Mediów Publicznych w kategorii „Idea"./fot. PAP/Tytus Żmijewski/archiwum

Dwanaścioro twórców i dziennikarzy zostało nominowanych do Nagród Mediów Publicznych. Wyróżnienia zostaną wręczone w czterech kategoriach.

Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii „Muzyka”, Telewizja Polska w dziedzinie „Obraz”, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje „Twórców Słowa”. Po raz pierwszy swoją nagrodę nazwaną "Idea" wręczą rozgłośnie regionalne - w tym Polskie Radio PiK.Tu nominowani są: felietonistka Radia Wrocław Maria Woś; Piotr Semka - dziennikarz i publicysta wielu mediów, historyk i autora książek dotyczących współczesnej historii Polski, a także poeta i pisarz Jarosław Jakubowski z Kujaw i Pomorza.– Bardzo się cieszę, że zostałem nominowany w tak zacnym gronie, bo pani Maria Woś i pan Piotr Semka to są wybitni ludzie dziennikarstwa. Jestem byłym dziennikarzem, obecnie pisarzem... Dla mnie jest to nobilitacja, a jednocześnie potwierdzenie słuszności drogi, którą kroczę – powiedział Jarosław Jakubowski.– Rozgłośnia Regionalna w Bydgoszczy zaproponowała pana Jarosława Jakubowskiego, który od lat związany jest z naszą rozgłośnią i z nami współpracuje. Jego powieści, słuchowiska są emitowane na antenie. Uważamy, że jest to uznany twórca, wielki przyjaciel radia i nie tylko, ponieważ jego spektakle są emitowane przez telewizję – powiedziała Jolanta Kuligowska-Roszak, prezes Polskiego Radia PiK.Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Zwycięzców poznamy pod koniec listopada.