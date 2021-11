Minister Schreiber: rząd dba o samorządy

Minister Łukasz Schreiber w Śliwicach. Fot. Marcin Doliński

Minister Łukasz Schreiber odwiedza region. Rano spotkał się z wójtem i mieszkańcami gminy Śliwice, aby podsumować połowę kadencji i poinformować o pomocy rządowej dla małych samorządów.

- W ramach naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu idzie ponad 1,25 mld zł do naszych gmin i miast. Mówimy naprawdę o gigantycznej sumie pieniędzy. Wystarczy zresztą porozmawiać z samorządowcami, oni będą bardziej obiektywni. Jeżeli pominiemy tych, którzy z powodów politycznych wygłaszają różne sądy to naprawdę przytłaczająca większość samorządowców, niezależnie od barw partyjnych czy poglądów politycznych, przyzna, że takich środków dla samorządów nie było. To wsparcie wynosi między 80 a 95 proc. kosztów zadania - powiedział Łukasz Schreiber.



Wójt gminy Śliwice Daniel Korzuch wylicza, że gmina, którą kieruje otrzymała w ciągu kilku lat prawie 30 mln zł od rządu na inwestycje.



- Cieszymy się z tego, że udało nam się zrealizować bardzo dużo inwestycji i to dzięki rządowi, panu premierowi, panu ministrowi, którzy przyjeżdżają do takiej gminy jak nasza. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Teraz bardzo mocno interesują się naszymi problemami, gdzie mieszkańcy zgłaszają potrzeby czy drogowe czy rozwoju świetlic. Udało nam się pozyskać środki z Polskiego Ładu na budowę świetlic, także dróg.



Minister odwiedzi jeszcze dzisiaj Tucholę i będzie uroczyście otwierał nowy most w Kobylnikach w gminie Kruszwica.