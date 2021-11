Dwaj irakijscy imigranci spod Lubicza z zarzutami posiadania dziecięcej pornografii

Dwóch zatrzymanych pod Toruniem imigrantów usłyszało prokuratorskie zarzuty posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Irakijczycy byli przewożeni z Michałowa do Szczecina. W dostawczym aucie oprócz 31 mężczyzn było sześć kobiet i pięcioro dzieci.

Transport z imigrantami policja zatrzymała 24 października w Lubiczu pod Toruniem. Wszystkie pełnoletnie osoby usłyszały zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy.- Policjanci zabezpieczyli między innymi telefony tychże osób, chcąc ustalić okoliczności, w jakich doszło do przekroczenia tejże granicy - mówi Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - W toku oględzin ujawniono, że na dwóch telefonach posiadanych przez dwóch mężczyzn znajdują się treści o charakterze pornograficznym z udziałem małoletnich. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Podejrzani tłumaczyli się, że te telefony miały być przez nich zakupione specjalnie na poczet przedostania się z Iraku do Europy, i że nie mieli świadomości tego, co na tych telefonach się znajduje.Przewożąca Irakijczyków 37-letnia mieszkanka Łodzi została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące.Zatrzymani pod Toruniem imigranci zostali przewiezieni do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Kilkanaście osób, które przebywa w Kętrzynie złożyło wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce.