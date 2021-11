Posłanka Polski 2050 otwiera biuro w Bydgoszczy. „Jest wiele problemów do rozwiązania"

W samym centrum Bydgoszczy – przy ul. Długiej 64 - Paulina Hennig-Kloska z klubu Polska 2050 otworzyła w piątek biuro poselskie.

W rozmowie z Polskim Radiem PiK parlamentarzystka mówiła, że struktury ruchu Szymona Hołowni działają na Kujawach i Pomorzu bardzo prężnie. Zwróciła uwagę na oddolne inicjatywy społeczne. - To, co ja mogę dołożyć to przede wszystkim pomoc interwencyjna. Często pismo od posła to coś więcej niż pismo z biura Ruchu czy biura stowarzyszenia. Pismo od posła często wzbudza więcej zainteresowania, ale też może wywołać lepsze konsekwencje – mówiła Paulina Hennig-Kloska.Jak dodała, ludzie zgłaszają się do biur poselskich z różnymi sprawami – dotyczą m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, związanych z przejściem na emeryturę, kontynuowaniem działalności gospodarczej itp. - Tych problemów jest naprawdę wiele i o tyle miło mi jest, że będę mogła w jakiś sposób je kontynuować w oficjalnym, bardziej poselskim formacie, bo większość oczywiście spraw będą dalej załatwiać tutaj członkowie Ruchu.Posłanka Paulina Hennig-Kloska przeszła z Koalicji Obywatelskiej do Polski 2050 w lutym tego roku.