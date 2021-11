Kwesta w Toruniu. Na renowację nagrobka rodziny Landgraf

Kwesta w Toruniu. Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego nagrobka rodziny Landgraf. Fot. Torun.pl

Po raz 19 odbywa się w Toruniu kwesta na cmentarzu św. Jerzego. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego nagrobka rodziny Landgraf.

Od 9.00 pieniądze do puszek zbierają znani torunianie i mieszkańcy regionu. Marszałek województwa przyznaje, że odwiedzający cmentarz chętnie wspierają zbiórkę, a niezdecydowanych łatwo jest przekonać.



– Mamy lizaki w kształcie serduszka, do tego ulotki, więc mamy coś dla dzieci i to najlepszy sposób by zmotywować dorosłych. W ten sposób wyrażamy szacunek dla tych którzy tworzyli historię Torunia, regionu. Na cmentarzu św. Jerzego znajduje się bardzo wiele nagrobków osób znanych, zasłużonych dla miasta, dla regionu, często te nagrobki to prawdziwe dzieła sztuki. Dbając o nie zachowujemy tez dziedzictwo materialne – powiedział Piotr Całbecki.



Kwesta potrwa do 14.00. Od 2003 roku udało się zebrać ponad 225 tys zł. Za tę kwotę zostało odnowionych ponad 30 nagrobków.