Czas ucieka, a zegara i latarni jeszcze nie ma! Sponsorem może być każdy [wideo]

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zabiega o odtworzenie historycznych detali ze swojej zabytkowej, XIX - wiecznej siedziby. Chodzi o zegar i latarnię. W tym celu kilka miesięcy temu zorganizowano społeczną zbiórkę pieniędzy. Kiedy finał tej akcji?

- Wiele osób mnie pyta, co się dzieje z akcją zakupu i montażu zegara oraz latarni.Spiszę donieść, że podjęliśmy kolejne działania zmierzające do zrealizowania tego przedsięwzięcia - zawiadamia Robert Preus, dyrektor KPCEN w Bydgoszczy- Nasz kolega pan Piotr Szczepańczyk zrealizował film, który ma zachęcić potencjalnych darczyńców i sponsorów do wpłacania pieniędzy (film pod tekstem). Zorganizowaliśmy także sesję zdjęciową w strojach XIX-wiecznych, które pozyskaliśmy dzięki życzliwości pana Macieja Figasa Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy. Wydrukowaliśmy na pleksi latarnie naturalnej wielkości oraz zegar, żeby służyły promocji tego przedsięwzięcia. Do akcji dołączył pan Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, który zadeklarował 2 tys. zł. Spotkałem się z zastępca prezydenta, panem Michałem Sztyblem. Wiem, że ostatecznie zmierza to w kierunku zakupu całego zegara. Wymaga to jednak podpisania porozumienie z Zarządem Województwa, który jest właścicielem budynku.Szczegóły: TUTAJ