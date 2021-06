Dzień Ratownika Wodnego. To oni troszczą się o nas nad wodą! Dziękujemy!

Lato w pełni, temperatury zachęcają do spędzania czasu nad wodą. Na Kujawach i Pomorzu funkcjonuje 39 strzeżonych kąpielisk.

Do pływania tylko w takich miejscach zachęcają ratownicy. O czym jeszcze należy pamiętać wybierając się nad wodę? O tym Maciej Banachowski, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.– Jeśli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą to przede wszystkim nie wchodzić do wody będąc mocno rozgrzanym, kąpać się w znanych nam miejscach o łagodnym spadku dna, nie wchodzić od razu po posiłku i przede wszystkim po alkoholu i innych środkach odurzających. Jeśli chodzi o turystykę, to czy to kajak czy żaglówka pamiętajmy o kamizelkach ratunkowych – powiedział Maciej Banachowski.Natomiast 120 tys.zł przeznaczył samorząd województwa na zapewnienie w tym roku bezpieczeństwa wypoczywającym nad wodą. Pieniądze pozwolą na zorganizowanie patroli na zbiornikach wodnych, zabezpieczenie dyżurów w stanicach WOPR i przeprowadzenie akcji profilaktycznych.