Wieża, slalom i 80-kilogramowy manekin. Zawody strażaków z Europy w Toruniu

Strażacy z kilku krajów Europy rywalizują w Toruniu o tytuł najtwardszego. Na Rynku Nowomiejskim rozpoczęły się w piątek zawody The FireFit Championships!

Strażacy muszą m.in. wbiec w pełnym umundurowaniu na 12-metrową wieżę, przenieść ważącego 80 kg manekina czy przebiec slalom i strzelić wodą do celu. Jak podkreślają, przygotowania do zawodów obejmują wiele elementów. - Jest to powiązane z crossfitem, treningiem wytrzymałościowym i szybkościowym, więc trzeba być bardzo sprawnym fizycznie– tłumaczy jeden ze strażaków. to nie ma żadnych – Przez te dwie minuty, a nawet poniżej dwóch minut, jeśli chce się zająć jakieś miejsce, trzeba naprawdę mocno się wykazać.- Jest bardzo ciężko – potwierdza inny strażak, już po starcie. - Najgorzej było na sam koniec. Manekin waży 80 kg i wchodzi w nogi. To pewnie bardzo widać, bo trochę się chwiałem – dodaje.Zawody potrwają do soboty. Bierze w nich udział ponad 120 zawodników z Polski, Niemiec, Estonii, Litwy, Czech i Słowacji.