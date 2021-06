100 interwencji straży pożarnej z powodu burz i opadów

100 razy interweniowali we wtorek strażacy w woj. kujawsko-pomorskim z powodu burz i opadów deszczu. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zalanych piwnic czy obalonych konarów drzew.

Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, w związku z burzami, które we wtorek przechodzą nad regionem, straż pożarna interweniowała już 100 razy.- Na szczęście nie odnotowaliśmy zerwanych dachów. Większość interwencji dotyczyła zalania piwnic czy obalonych konarów drzew. Usuwaliśmy je m.in. z dróg czy parkingów. Nie mamy także informacji o osobach poszkodowanych - powiedział dyżurny.W Toruniu zalany został parking podziemny jednej z galerii handlowych. Było tam ok. pół metra wody, ale strażakom udało się ją już wypompować.- Teraz front burzowy idzie od zachodu, więc najwięcej interwencji w ostatnich godzinach jest w powiecie żnińskim. Wcześniej sporo było ich w Toruniu, trochę w Brodnicy. Głównie są to skutki ulewnego deszczu, bo na razie nie odnotowaliśmy poważniejszych wichur w regionie - dodał dyżurny.