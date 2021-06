Dziś (03.06.) uroczystość Bożego Ciała. W większości parafii będą procesje

Będzie bardziej kameralnie, ale nie mniej uroczyście. Kościół obchodzi dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Po raz drugi w pandemii, procesje przejdą z zachowaniem reżimu sanitarnego - w większości parafii, zgodnie z zaleceniami biskupa, tylko wokół kościoła, i nie do tradycyjnych czterech ołtarzy. Choć są wyjątki. Podobnie będzie w Toruniu.

Na procesje wokół kościoła zdecydowała się m.in. parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i Bazylika Mniejsza p.w. św. Wincentego a Paulo - tu procesja zakończy się koncertem. W podbydgoskim Niemczy wierni przejdą ulicami miasta, ale skróconą trasą. Tradycyjna procesja eucharystyczna przejdzie natomiast w parafiach Św. Krzyża, św. Polskich Braci męczenników i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z pochodu zrezygnował całkowicie proboszcz parafii p.w. Bożego Ciała. Wierni będą jednak błogosławieni Najświętszym Sakramentem po każdej mszy świętej.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi), pot. Boże Ciało to uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a we Włoszech w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. Jest świętem nakazanym. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320. W Kościele unickim święto zostało wprowadzone na synodzie zamojskim w 1720. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne