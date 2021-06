Kolejne luzowanie obostrzeń. Wesela do 150 osób, otwarte sale zabaw

Od 6 do 25 czerwca rząd przywraca możliwość funkcjonowania - zamkniętych do tej pory sal zabaw dla najmłodszych; będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 m2. Luzowanie dotyczy także targów, konferencji, wesel.

- Przywracamy możliwość organizowania tradycyjnych targów, konferencji, wystaw z limtem 1 osoba na 15 m. kw. - powiedział na środowej (02.06.) konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.- Od 6 czerwca zwiększamy limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób. Do tej pory ten limit wynosił 50 osób.Do każdego limitu nie są wliczane osoby zaszczepione; jeśli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony m.in. w limitach hotelowych czy konferencyjnych.- Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie otwarcia klubów nocnych i dyskotek, ale rozmawiamy o tym w kontekście 26 czerwca - powiedział Adam Niedzielski. Podkreślił, że w klubów i dyskotek trzeba w większym stopniu przypilnować reżimu sanitarnego.do 25 czerwca przedłużóny rezim sanitarny, przywracamy możłiwośc prowadzenia targów, konferencji, wystaw, z tym samym limitem, który dotyczy innych zdarzeń w obiektach zamknietych, 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.- ten limit obowiązuje tez na salach zabaw dla dzieci- imprezy i zgromadzenia: wesela, zgoromadzeni apubliczne: od 6 czerwca limit zwiększony do 150 osób- transport zbiorowy: 75 procent obłozenia śoredka transportu z obowiązkiem zakrywania ust i nosa- do tych limitów nie sa wpliczane oosby zaszczepione