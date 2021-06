Gdzie jest Kamil Pietrzak? Wyszedł ze szpitala i kontakt z nim się urwał

Kamil Pietrzak wyszedł ze szpitala i do tej pory nie skontaktował się z rodziną./fot. Policja

Komenda Miejska Policji we Włocławku prowadzi poszukiwania Kamila Pietrzaka – lat 25, który 30 maja około godziny 21 oddalił się ze szpitala przy ul. Wienieckiej we Włocławku, po czym ślad po nim zaginął.

Ostatni raz chłopak widziany był tego samego dnia w Wieńcu-Zalesiu (gm. Brześć Kujawski) i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną, ani nie powrócił do miejsca zamieszkania.Rysopis: wzrost 170 cm, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie blond proste, oczy koloru szarego, na zębach aparat ortodontyczny. W dniu zaginięcia ubrany był ciemny T-shirt i ciemne spodnie, przez ramię przewieszona torba-saszetka.Ktokolwiek zna miejsce pobytu zaginionego lub widział go od chwili zaginięcia, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Miejską Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, numer tel. 47 753 52 51, 47 753 50 25, alarmowy 112.