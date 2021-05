Kolejny sklep socjalny powstanie w regionie. Tym razem w Toruniu

Ma odpowiadać na potrzeby osób najbardziej potrzebujących. Przy ul. Gagarina w Toruniu zostanie otwarty sklep socjalny, w którym będzie można kupić produkty za połowę ceny rynkowej. Władze miasta przekazały klucze do lokalu Fundacji Wolne Miejsce, która wygrała konkurs na prowadzenie takiej działalności.

Ma odpowiadać na potrzeby osób najbardziej potrzebujących. Przy ul. Gagarina w Toruniu zostanie otwarty sklep socjalny, w którym będzie można kupić produkty za połowę ceny rynkowej. Wadze miasta przekazały klucze do lokalu Fundacji Wolne Miejsce, która wygrała konkurs na prowadzenie takiej działalności.- Sklep przeznaczony będzie dla osób, których kryterium dochodowe mieści się poniżej 30 proc. tak zwanego minimum, to jest około 2100 zł miesięcznie na osobę. Będziemy wspierać osoby, które mają skierowania z ośrodków pomocy społecznej. Bardzo ważne jest to, żeby tam się zgłaszać i odbierać takie roczne skierowania do sklepu socjalnego. My również, jako fundacja, będziemy wydawać takie zaświadczenia dla podopiecznych - powiedział Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.- Ustaliliśmy, że dwa pomieszczenia - jedno większe, ponad 100-metrowe i drugie trochę mniejsze zostaną wynajęte po złotówce. Organizacja będzie płaciła 2 zł czynszu za obydwa lokale miesięcznie. Podpisaliśmy umowę na użyczenie lokali. Fundacja przystępuje do adoptowania, wyposażenia. Sklep ruszy w okresie wakacyjnym - dodał Paweł Piotrowicz z Urzędu Miasta w Toruniu.Obok sklepu powstanie też kawiarnia socjalna.