Z zewnątrz pralka, w środku ogrzewarka dla konopi indyjskich [zdjęcia]

Niby pralka, a jednak ogrzewarka do roślin, których hodować nie wolno./fot. KWP Bydgoszcz

W duże zdumienie wprawił radziejowskich policjantów 37-latek, który w starej pralce automatycznej hodował krzewy konopi. W bębnie zamontowane zostało ogrzewanie, oświetlenie i specjalna wyściółka z folii.

Do zatrzymania hodowcy doszło w poniedziałek (17.05.) w jednej z miejscowości w gminie Dobre. Podczas przeszukania, w garażu na terenie posesji, w której mieszkał 37-latek, policjanci natrafili na doniczki z krzewami konopi indyjskich. Rośliny ukryte były w pralce automatycznej, którą wyposażono w urządzenia do uprawy konopi. Był tam wentylator, lampy i ekrany foliowe. Wewnątrz stały donice z krzewami w różnej fazie wzrostu.Kryminalni zabezpieczyli także blisko 2 g suszu roślinnego, który po wstępnym badaniu, okazał się być marihuaną. Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawy krzewów konopi indyjskich oraz posiadania narkotyków. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.