Rząd w sobotę przedstawi kontynuację programu „Rodzina 500 plus”

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podpisuje deklarację „Pro Familia” podczas konferencji V4+ COALITION PRO FAMILIA, będącej kolejnym wydarzeniem w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

W ramach prezentowania Polskiego Nowego Ładu już w sobotę przedstawimy kontynuację programu „Rodzina 500 plus” - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Minister rodziny Marlena Maląg zapowiedziała, że w Nowym Ładzie rząd będzie chciał zaakcentować wsparcie dla młodych rodziców.

W czwartek premier wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji V4+ „Coalition Pro Familia”. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę rodziny w życiu społecznym i przypominał o działaniach podejmowanych przez rząd na rzecz rodzin.



Szef rządu zamieścił również wpis na Facebooku, w którym wskazał, że w ramach trwającej polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej Polska przystępuje do kolejnych inicjatyw, aby jeszcze bardziej wzmocnić rolę rodziny w życiu społecznym.



- Chcemy promować rodzinę w ramach Unii Europejskiej. Jest to jeden z głównych celów naszej polityki społecznej na unijnym forum, o którym mówiłem podczas szczytu UE w Porto. Kładziemy ogromny nacisk na to, by podstawowe potrzeby rodzin były w odpowiedni sposób zabezpieczone w budżecie i regulacjach prawnych - krajowych i międzynarodowych – podkreślił Morawiecki.



Wskazał, że rząd Zjednoczonej Prawicy, dzięki naprawie systemu finansów publicznych i uszczelnieniu systemu podatkowego, uruchomił program „Rodzina 500 plus”. - Do Polaków popłynęło ponad 140 miliardów złotych. Kontynuację tego programu przedstawimy w ramach prezentowania Polskiego Nowego Ładu już w sobotę – zapowiedział premier.



- Jesteśmy dumni z naszej polityki promocji rodzin, w których dzieci mogą być wychowywane w bezpieczeństwie i miłości, gdzie w spokoju mogą rozwijać swoje talenty. To element wielkiego planu budowy polskiego, solidarnego państwa dobrobytu - podkreślił Morawiecki. Premier zachęcił samorządy, „by promowały rodzinę, bo jest ona fundamentem przyszłości Polski”.



Również minister zachęcała samorządy do działań na rzecz rodziny. - Budujemy szeroką koalicję na rzecz wsparcia rodzin, gdzie jest rząd, który zabezpiecza duże programy finansowe, ale również samorządy, które są najbliżej mieszkańców i znają ich potrzeby, oraz organizacje pozarządowe – powiedziała minister.



- Z badań wynika, że młodzi Polacy potrzebują wsparcia w zakresie polityki mieszkaniowej, ale także rynku pracy - jeżeli chodzi o czas pracy, pewne zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy, i stabilizację, bezpieczeństwo finansowe - zaznaczyła. Dodała, że w Nowym Ładzie rząd chce zaakcentować wsparcie dla młodych rodziców.



- Są konsultowane różne rozwiązania, które mają przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa i umożliwić decyzję młodym mamom, czy po okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wraca mama do pracy, czy też pozostaje w domu – powiedziała minister rodziny.



Węgierska minister ds. rodziny Katalin Novák podkreślała, że Państwa Grupy Wyszehradzkiej zajmują ważne miejsce w prowadzeniu polityki rodzinnej. - Panuje wśród nas zgoda, że szanujemy starszych i jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia - zaznaczyła.



Odnosząc się do dominujących w Europie niekorzystnych zmian demograficznych Novák zdeklarowała, że Węgry wolą postawić na wspieranie rodzin, niż rozwijanie imigracji. Poinformowała też, że przeznaczanie 5 proc. PKB na politykę rodzinną przynosi już wymierne efekty – w ciągu ostatnich 10 lat dzietność na Węgrzech wzrosła najbardziej w Europie.



Według minister pracy i spraw socjalnych Czech Jany Malaczovej najważniejsze dla młodych ludzi, chcących założyć rodzinę i mieć dzieci, jest możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. - Umożliwiamy to, wprowadzając możliwość pracy na część etatu i rozwijając dostępną opiekę przedszkolną – dodała minister.



Podobną opinię wygłosił słowacki minister pracy, spraw społecznych i rodziny Milan Krajniak. - Zadaniem rządu jest eliminowanie barier, stających przed młodymi ludźmi chcącymi mieć więcej dzieci. Wprowadziliśmy na Słowacji zasiłek ciążowy w wysokości 200 euro miesięcznie, zaś od 2024 każde dziecko powyżej 3. roku życia będzie miało zagwarantowaną opiekę przedszkolną - powiedział.



Uczestniczący w konferencji ministrowie ds. rodziny Grupy Wyszehradzkiej na zakończenie podpisali wspólną deklarację. Zobowiązali się do wspierania rodzin - jako fundamentu ludzkości, podejmując się wszelkich możliwych działań, które zapewnią rodzinom jak najlepsze warunków do funkcjonowania. Sygnatariusze zdeklarowali także intencję rozpoczęcia wspólnych badań nad rodziną w kontekście wyzwań demograficznych. Wyniki takich badań miałyby być źródłem wiedzy, która będzie wykorzystana do poprawy dobrostanu rodzin.



Podczas Konferencji ogłoszono zwycięzców w konkursie Samorząd Pro Familia. Szefowa MRiPS poinformowała, że w pierwszej edycji konkursu udział wzięło 236 gmin.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że gminy chcą dzielić się swoją dobrą praktyką, chcą pokazywać konkretne rozwiązania, które sprzyjają temu, aby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny i aby w tych rodzinach rodziły się dzieci – powiedziała minister.



- Samorządy, które zostały dzisiaj wyróżnione posiadają przemyślaną politykę prorodzinną na wiele lat, a w swoich budżetach ok. 6 proc. wydatków przekazują właśnie na ten cel - dodała. Wskazała, że są to różne rozwiązania m.in. becikowe czy też ulgi w komunikacji, a także kwestie związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.



Laureatem konkursu Pro Familia w kategorii gmina wiejska zostało Miejsce Piastowe, w kategorii gmina wiejska-miejsko – Pleszew; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców - Boguszów-Gorce; gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców – Otwock; gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców – Katowice. Wyróżnienia minister rodziny otrzymali: Sędziszów Małopolski, Gdynia i Grodzisk Mazowiecki. Wyróżnienia specjalne Kapituła przyznała Nysie i Kępicom.



Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach. W pierwszym MRiPS, na podstawie wypełnionych zgłoszeń, stworzyło w każdej kategorii klasyfikację 10 samorządów z najwyższą liczbą punktów. W ankiecie gminy udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, czy przyznawanych we własnym zakresie uprawnień i stypendiów. W drugiej fazie konkursu kapituła zweryfikowała ankiety, które zdobyły najwyższą liczbę punktów, przeanalizowała opisy długofalowych strategii działań na rzecz rodzin i wytypowała po trzech finalistów konkursu w każdej kategorii.