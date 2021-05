Balony na niebie i online. Puchar Gordona Bennetta w Toruniu

Blisko dwadzieścia balonów z międzynarodowymi drużynami na pokładzie pojawi się w sierpniu na kujawsko-pomorskim niebie. Wszystko za sprawą zaplanowanych na koniec wakacji Międzynarodowych Zawodów Balonów Wolnych w lotach długodystansowych o puchar Gordona Bennetta. To najstarsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie lotnicze na świecie.

- Start balonów odbywa się nocą, już po zachodzie słońca. Zawsze tak planujemy, żeby to było bliżej pełni. Balony starują z platformy co 5 minut, w tym czasie grany jest hymn państwa, którego balon startuje. Wszystko jest podświetlone, wygląda to znakomicie. Balony lecą czasami wiele dni, załogi ubrane są w bardzo ciepłe kombinezony, bo latają czasami na bardzo dużych wysokościach, nawet do 5 - 6 tys. metrów, a potem czekamy i śledzimy w internecie gdzie te balony są - powiedział Jerzy Makula, prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula.- Nie tylko balony latają w powietrzu, więc mamy przestrzeń powietrzną, mamy określone przepisy lotnicze. Spodziewamy się, że tak jak w latach poprzednich, w naszym przypadku przestrzeń nad Białorusią i Rosją będzie zamknięta. Piloci muszą osiągnąć jak najlepszy rezultat, najdalszą odległość lotu, ale uwzględnieniem przepisów lotniczych. Z reguły te dystanse wynoszą około 1000 km - dodał Arkadiusz Iwański, dyrektor organizacyjny 64. Pucharu Gordon Bennetta.Organizację imprezy wspiera samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W poniedziałek w tej sprawie podpisano list intencyjny. Polacy są jedną z najbardziej utytułowanych nacji w tej dyscyplinie sportu – w zawodach triumfowali sześciokrotnie. Początek zawodów planowany jest między 20 a 22 sierpnia.Balony będą startować z terenu lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Dotychczas zgłosiło się 11 ekip, zapisy kończą się 15 maja. Poza europejskimi drużynami w zawodach wezmą udział także reprezentanci Australii i Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie będzie transmitowane online.Puchar Gordona Bennetta organizowany jest od 1906 roku. Polska, po 85 latach, ponownie będzie gościć najlepszych baloniarzy z całego świata.