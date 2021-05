Bez rejestracji i bez kolejki. Szczepienia dla niepełnosprawnych i opiekunów

Od poniedziałku (10 maja) osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 w Punktach Szczepień Powszechnych bez konieczności wcześniejszego umawiania się na termin szczepienia.

- Nie będą musiały dzwonić na infolinię czy wypełniać formularza rejestracyjnego. Wystarczy, że zgłoszą się do placówki – informuje Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 28 Punktów Szczepień Powszechnych. - Wszystkie otrzymały komunikat Ministerstwa Zdrowia, w którym przekazano szczegółowo informacje dotyczące szczepień osób niepełnosprawnych, odbyło się również szkolenie koordynatorów Punktów – tłumaczy Barbara Nawrocka.Punkty zostały również zobowiązane do dostosowania miejsc szczepień do potrzeb osób niepełnosprawnych – zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez ministerstwo. Szczepienia dla osób niepełnosprawnych będą również organizowały m.in.: ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy), warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej czy mieszkania chronione .Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego - mogą być zaszczepione przez tzw. wyjazdowe punkty szczepień. W razie jakichkolwiek kłopotów można kontaktować się z oddziałem NFZ – poniedziałek-piątek 8.00-16.00. – tel. 52 325 29 59 lub 52 325 27 13 i pod nr 989.