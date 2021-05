Minister zdrowia w Bydgoszczy o opiece psychiatryczno-psychologicznej nad dzieckiem

Budujemy kompleksowy model opieki psychiatryczno-psychologicznej nad dzieckiem - oświadczył w Bydgoszczy minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji poświęconej psychiatrii i psychologii dziecięcej.

Minister przypomniał też, że spis wszystkich dziecięcych poradni opieki środowiskowej znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaznaczył, że można uzyskać w nich uzyskać wsparcie psychologiczne nie tylko dla dziecka, ale całej rodziny.- Ten pierwszy poziom referencyjności to są właśnie poradnie środowiskowe, gdzie można uzyskać opiekę psychologa. To są psychoterapie, to są zajęcia grupowe, ale bardzo ważnym elementem jest powiązanie tego zespołu z ośrodkiem szpitalnym, który ma być tym ostatnim, trzecim poziomem referencyjnym - powiedział.Zaznaczył równocześnie, że w tej chwili przed nami ciężka i trudna praca przywracania opieki zdrowotnej oraz nadganiania zaległości powstałych w wyniku pandemii, która - jak oznajmił minister - ograniczyła funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej. Dodatkowo resort pracuje nad zorganizowaniem poradni leczenia uzależnień cyfrowych. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji.- Budujemy taki kompleksowy model. Jest tak zaplanowany, by dzieci nie były stygmatyzowane wizytą szpitalną czy pobytem w ośrodku. W pierwszej kolejności można skorzystać z tego zespołu opieki środowiskowej - mówił Niedzielski.Reforma psychiatrii dziecięcej, która rozpoczęła się na początku 2020 r. polega na tym, by dzieci i młodzież otrzymywały specjalistyczne wsparcie psychologiczne jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. W tej chwili tworzone są w całym kraju ośrodki środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (I poziom referencyjny). Docelowo ma ich być ok. 380. Kontraktowanie placówek wydłużyło się jednak ze względu na epidemię. Do tej pory powstało ich ok. 260.- Ten temat białych plam na mapie pod katem opieki środowiskowej był m.in. tematem rozmów z dyrektorem oddziału NFZ, bo w całym województwie kujawsko-pomorskim mamy siedem takich zespołów zorganizowanych, (…) a powiatów jest ok. 19. Nadal jest potrzeba organizowania tych zespołów – powiedział Adam Niedzielski Niedzielski.Na pierwszym poziomie referencyjnym młodzież objęta jest wsparciem psychologa, terapeuty środowiskowego oraz psychoterapeutów dzieci i młodzieży. Prowadzone są porady psychologiczne (w tym diagnostyczne), sesje psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej, sesje wsparcia psychospołecznego. Ponadto specjaliści realizują wizyty domowe, środowiskowe.Dla młodych pacjentów, którzy wymagają jednak opieki psychiatrycznej przeznaczone mają być środowiskowe placówki zdrowia psychicznego i oddziały dzienne (II poziom).Te najbardziej skomplikowane przypadki objęte mają być wysokospecjalistyczną opieką całodobowych ośrodków opieki psychiatrycznej, czyli miejsce znajdą na oddziałach szpitalnych (III poziom). Te dwa ostatnie poziomy faktycznie już w systemie funkcjonują.Ważne jest, żeby w takich regionach jak woj. kujawsko-pomorskie dokonać bardzo poważnego zwrotu, który przekieruje wysiłek z walki z covidem na powrót do normalności w każdym wymiarze systemu opieki zdrowotnej – mówił także minister zdrowia Adam Niedzielski.- Woj. kujawsko-pomorskie było bardzo mocno dotknięte trzecią falą zachorowań na koronawirusa. Baza łóżek w województwie przeznaczona na tę walkę w szczytowym momencie trzeciej fali wyniosła blisko 2 tys., a cały potencjał regionu jeśli chodzi o zakontraktowane łóżka, to blisko 8 tys., czyli ta proporcja łóżek, proporcja systemu opieki zdrowotnej przeznaczonego na walkę z covidem to było blisko 25 proc. – podkreślił minister na konferencji prasowej przed Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza.Minister zaznaczył, że obecnie ważne jest, żeby w takich regionach jak kujawsko-pomorskie dokonać bardzo poważnego zwrotu, który przekieruje wysiłek z walki z covidem na powrót do normalności w każdym wymiarze systemu opieki zdrowotnej, czyli zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, jak i szpitalnictwa.Niedzielski zaznaczył, że szpital im. Jurasza, który przez całą pandemię pełnił funkcję centrum urazowego, poniósł nie aż tak dużą daninę na walę z covidem, raczej bliżej 10 proc. łóżek niż 25 proc. jak w całym regionie.- Jednak tutaj te łóżka też są systematycznie zmniejszane, a w całym regionie z poziomu 2 tys. już udało się zejść do poziomu 1,6 tys. Mam deklarację ze strony pana wojewody, że w regionie kujawsko-pomorskim to zmniejszenie bazy łóżek w perspektywie połowy maja to będzie do 900, a później w dalszej sekwencji do 400, tak, żeby dysponować pewnym minimalnym zabezpieczeniem na ewentualność pojawienia się nowej fali czy zwiększonej liczby zakażeń – mówił Niedzielski.Minister zdrowia podkreślił, że priorytetem jego działania i całego systemu opieki zdrowotnej jest przywracanie dostępności świadczeń we wszystkich zakresach leczniczych.