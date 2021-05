Lewica złoży kilkanaście projektów ustaw. Chodzi o prawa pracownicze

Przedstawiciele Lewicy Razem chcą natychmiastowych działań, chroniących przed bezrobociem. - Chodzi między innymi o wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, ale także regulację wynagrodzeń i sposobu wypowiedzenia umów - mówi poseł Krzysztof Gawkowski.

- Chodzi nam o to, żeby wszystkie osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim otrzymywały 100 procent wynagrodzenia. Dla wszystkich osób, które pracują w budżetówce - minimalne wynagrodzenie: 3500 zł netto. Kolejna ważna sporawa: emerytury w Polsce. Minimalna emerytura powinna wynosić 1600 zł. Kolejnym kluczowym elementem walki o dobrą pracę jest to, żebyśmy wszystkie umowy na rynku pracy uczynili równe, żeby pracownik, który pracuje na umowę zlecenie i dzieło, miał prawo do urlopu wypoczynkowego, mógł świadomie odkładać na emeryturę - mówił poseł Krzysztof Gawkowski.Członkowie ugrupowania planują także konsultacje społeczne w tej sprawie. Do końca wakacji odwiedzą wszystkie powiaty.