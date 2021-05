Żelazny miecz tkacki i nie tylko. Co jeszcze znaleźli archeolodzy?

Wdecki Park Krajobrazowy podsumował sezon badań archeologicznych. Prace badawcze prowadzone były na terenie odkrytej osady ludzkiej sprzed prawie 2000 tys. lat.

– Znaleźliśmy 5 przedmiotów, które można by było ściśle powiązać ze Skandynawią. Jest to m.in. bardzo unikatowy w naszej przestrzeni kulturowej żelazny miecz tkacki służący do dowijania tkaniny na krośnie. Jest on wyjątkowy ponieważ jest wykonany z żelaza, u nas były to zazwyczaj miecze z drewna lub kości. Znaleźliśmy też kamień szlifierski, ale też przęślik gliniany, fenomenalne znaleziska – mówi Mateusz Sosnowski.