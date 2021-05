Policja zwodowała swoją łódź nad Zalewem Koronowskim [zdjęcia, wideo]

Od połowy czerwca, do końca września - w tym czasie policja będzie pilnować porządku w Pieczyskach i w okolicy - z lądu i z wody. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą na trzeźwość i na ważność dokumentów wszelakich.

W pierwszy weekend majowy, policjanci z ogniwa wodnego bydgoskiej komendy, zwodowali w Pieczyskach kolejną łódź, która będzie stacjonować do 30 września. Od 18 czerwca do 30 sierpnia funkcjonariusze mają czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Zalewem Koronowskim. W wakacje będzie też można spotkać policjantów na innych akwenach między innymi w Borównie i na Jeziorze Jezuickim.Z początkiem sezonu mundurowi sprawdzają łodzie pod kątem rejestracji, obowiązkowego wyposażenia w środki ratunkowe, kontrolują trzeźwości, uprawnienia do kierowania łodzią i do amatorskiego połowu ryb.