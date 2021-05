Drugi dzień szczepień w Toruniu i nadal tłumy! Będzie rekord? [zdjęcia]

Drugi dzień tłumów w Toruniu przed mobilnym punktem szczepień w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki.

W sobotę przeciw COVID-19 zaszczepiło się prawie 1000 osób. W niedzielę pomimo deszczowej pogody zainteresowanie nie maleje.– Wstałam po 3:00, stoję tu od 4:12, bo chcę żyć. My tak samo, tez byliśmy tu około 4:00, szanujemy swoje zdrowie i uważamy, że to jest najważniejsze, żeby się szczepić. Przyjechaliśmy z Bydgoszczy, po tym gdy lekarze nam powiedzieli, żeby to zrobić jak najszybciej – mówili czekający na szczepienie.– W związku z tym, że jest bardzo duże zainteresowanie tą akcją, dzisiaj mamy 6 zespołów szczepiących, także liczymy, że dziś będzie szansa zaszczepić jeszcze więcej osób niż wczoraj – mówi Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego.Zainteresowani przyjmują jedną dawkę firmy Johnson and Johnson. Wystarczy mieć e-skierowanie i wypełnioną ankietę, której formularz można pobrać ze strony pacjent.gov.pl.Do Torunia trafiło 2,5 tys dawek szczepionki. Jednak decyzją rządu liczba ta zostanie zwiększona o tysiąc.