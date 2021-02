Włocławski ratusz przejął budynek przy ul. Bojańczyka. Będą w nim wydziały urzędu miasta

Budynek Hotelu Ratuszowego we Włocławku. Fot. hotelratuszowy.pl

Hotel Ratuszowy we Włocławku należy już do miasta, a nie do komunalnej spółki „Baza”. W budynku przy ul. Bojańczyka zostaną ulokowane wydziały włocławskiego urzędu miasta.

Prace adaptacyjne w budynku przy Bojańczyka już się rozpoczęły. - Mamy obecnie dwie dodatkowe lokalizacje [urzędu miasta - dop. red.]. To przede wszystkim ulica Kościuszki, gdzie znajduje się między innymi wydział komunikacji, który docelowo ulokowany zostanie w nowym dworcu. Mając na uwadze sprawność i racjonalność gospodarowania budynek przy ulicy Bojańczyka zostanie przystosowany dla potrzeb urzędu i będziemy starali się w nim ulokować wszystkie wydziały, które w tej chwili są poza Zielonym Rynkiem - powiedział Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.Prace adaptacyjne w budynku przy Bojańczyka już się rozpoczęły.