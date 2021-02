W małych gminach regionu będą budowane mieszkania komunalne

Za trzy lata mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego będą mogli wprowadzić się do nowych mieszkań komunalnych. Władze gminy podpisały porozumienie z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości na realizację wartą 10 mln zł inwestycji.

- Bardzo się cieszę, bo te mieszkania są przede wszystkim dla mieszkańców, dla tych którzy oczekują na lokale tanie, dobre i w wysokim standardzie. Jestem przekonany, że już niedługo takie mieszkania będą oddawane u nas, w Kowalewie (...) - mówi Jacek Żurawski, burmistrz miasta Kowalewo Pomorskie.- Ta inwestycja pozwoli nam oddychać swobodnie, ponieważ mieszkań komunalnych ciągle nam brakuje. Ludzie jeszcze czekają w kolejce, więc ten program pozwoli zaspokoić nasze potrzeby...- Dzisiejsze porozumienie jest pierwszym krokiem, następnym będzie powołanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - mówi Jarosław Pucek, zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. - Chcemy aby tych gmin było więcej, niż kilka. Gminy będą tworzyły Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, która te mieszkania wybuduje. Myślę, że w przeciągu dwóch miesięcy, do trzech, powołany spółkę, będziemy przygotowywać nieruchomości do aportów, a potem budowa. Jeżeli chodzi o kwestię finansową to 45% dofinansowania bezzwrotnego pozyskujemy na te inwestycje, pozostała część jest albo w partycypacji najemców przyszłych lub też z kredytu. Kredyt też jest kredytem preferencyjnym ze specjalnego programu w Banku Gospodarstwa Krajowego, na 30 lat (...). Dzięki temu czynsz będzie bardziej przystępny.- Chcemy wybudować co najmniej 1000 mieszkań na naszym terenie, czyli w okręgu toruńsko - grudziądzko - włocławskim. Szczególnie zależy nam na tym, żeby to były takie gminy jak Kowalewo i mniejsze. Oczywiście, większe również mogą być, natomiast te mniejsze do tej pory czekały na taką okazję. Dzisiaj na przykład spotkamy się jeszcze z ośmioma samorządami, i one są bardzo zainteresowane tym projektem - mówiła Iwona Michałek, wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii.Do tej pory podobne porozumienie podpisały także Lipno i Chełmno.