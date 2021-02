Nie mają za co utrzymać rodzin. Nie chcą już „tarczy”, chcą odszkodowań [wideo]

Nie stać nas czekanie – mówią bydgoscy przedsiębiorcy zapowiadający pozew przeciwko rządowi. Jako Turystyczna Organizacja Otwarta chcą domagać się odszkodowania za straty poniesione z powodu lockdownu.

Krystian Wiśniewski i Andrzej Mikrut mówią, że ich firmy nie spełniły kryteriów do wsparcia w ramach tzw. tarczy.– Żądamy od rządu, żeby jakiekolwiek rozporządzenia, które wydaje nie były na ostatnią chwilę. Chcemy - nie pomocy - tylko odszkodowań. Tego będziemy się domagać w sądach. Jeżeli nie da rady u nas, będziemy się odwoływać do UE. Mamy bardzo duże doświadczenie w takich pozwach, bo to już trzeci pozew. My także mamy dzieci, rodziny, które musimy utrzymać i nie możemy sobie pozwolić na dalsze czekanie – powiedzieli przedsiębiorcy.Pozwy dotyczą firm z całego kraju.