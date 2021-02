CBA rozbiło międzynarodową grupę przestępczą, zatrzymano 12 osób

Bydgoska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która miała się zajmować oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Zatrzymano 12 osób.

W akcji brało udział ponad 150 funkcjonariuszy CBA; 11 osób zostało zatrzymanych w Polsce, a jedna ma podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania - w Niemczech - podał wydział komunikacji społecznej Biura.Do zatrzymań doszło we wtorek 16 lutego - poinformowała poznańska prokuratura okręgowa. CBA przeszukało 45 miejsc w kraju - w województwach kujawsko-pomorskim, podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i mazowieckim - oraz w Berlinie. W miejscach pobytu zatrzymanych oraz siedzibach firm powiązanych z fikcyjnym obrotem olejami roślinnymi poszukiwano dowodów przestępstw grupy.Według śledczych straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy oszacowano dotychczas na niemal 80 mln zł. Zablokowano wypłaty w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej z Polskiego Funduszu Rozwoju.Zatrzymani przez CBA zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych.Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że śledczy skierowali do sądu wniosek o areszt wobec ośmiorga podejrzanych. – Wśród nich jest kierujący grupą oraz jej członkowie. Stawiane tym osobom zarzuty obejmują również przestępstwa karno-skarbowe oraz zbrodnie VAT-owskie, a także pranie brudnych pieniędzy – przekazał.Wobec dwojga pozostałych zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe, a trzecia - z uwagi na swój stan zdrowia - będzie przesłuchana później – przekazał Wawrzyniak. Dodał, że wobec zatrzymanego na terenie Niemiec wdrożona zostanie procedura ekstradycyjna.Według śledczych zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi funkcjonowała na terenie Polski i Niemiec. Działalność grupy oparta była o tzw. znikających podatników - sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach.Śledztwo w jej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - podała prokuratura zaznaczając, że grupa działała w latach 2017-2019 na terenie Poznania, Bydgoszczy i innych miejscowości w kraju. W jej strukturze stworzono kilkadziesiąt fikcyjnych podmiotów, które pełniły funkcje tzw. znikających podatników lub "buforów" i uczestniczyły w łańcuchach transakcji olejem rzepakowym, słonecznikowym, sojowym i kukurydzianym.Spółki nie prowadziły działalności gospodarczej, wystawiały jedynie "puste" faktury, a następnie znikały i pozostawiały po sobie nieuregulowane kwoty należnego podatku, odliczanego przez kolejne podmioty - poinformowała prokuratura.– W rezultacie ich działalności, na rachunki bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy - wyjaśnił Wydział.W trakcie działań okazało się, że zatrzymani wystąpili o wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Śledczy zwrócili się o blokadę wypłaty tych środków pomocowych do Polskiego Funduszu Rozwoju. "Dzięki temu publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe" - zaznaczyło CBA.Działania w Niemczech prowadzone były z bezpośrednim wsparciem niemieckiego Urzędu Skarbowego do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin) oraz polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu.– Wspólne działania funkcjonariuszy niemieckiego Urzędu i CBA zaowocowały zatrzymaniem jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczaniem w trakcie przeszukań materiałów dowodowych w sprawie - podał wydział.Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a zatrzymanym odpowiadającym za tzw. zbrodnię VAT-owską od 5 do 25 lat więzienia.