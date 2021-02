Jak jest zima, to musi być zimno! A najzimniej będzie w Świeciu i Brodnicy

Jest zimno i będzie zimno. W regionie od -8 do -10 st. C. Na południu województwa słabe opady śniegu./fot. Pixabay

Ciepła czapka i rękawiczki konieczne - dziś (07.02.) nawet 10 kresek poniżej zera. Do końca dnia raczej cieplej nie będzie.

W regionie w dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na południu województwa słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -10°C do -8°C (Bydgoszcz -8°C; Toruń -8°C; Włocławek -9°C; Grudziądz -9°C; Inowrocław -9°C; Świecie -10°C; Brodnica -10°C; Żnin -8°C). Wiatr umiarkowany, okresami dość silny 20-35 km/h, porywisty, wschodni. Ciśnienie nieznacznie spadnie i w południe wyniesie w Toruniu 1016 hPa, w Bydgoszczy 1014 hPa.W kraju - temperatura maksymalna do -12 st. C na Podlasiu. Na południu kraju wiatr silny, w porywach do 60 km/h, a wysoko w Tatrach do 80 km/h. - Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA zapewnia, że wszystkie drogi w kraju są przejezdne.