Wiejscy olimpijczycy na start? O ile pandemia raczy zwolnić bieg

Nie odbyły się rok temu z powodu pandemii, ale może uda się w tym roku. Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich organizowane są w Kujawsko-Pomorskiem od 60 lat, równolegle z prawdziwą Olimpiadą.

Sępólno Krajeńskie - jako gospodarz imprezy - i cała gmina, przygotowały się do zorganizowania zawodów już rok temu. Wyremontowana infrastruktura czeka na 2 tysiące sportowców.- Zostały między innymi wyremontowane pomieszczenia noclegowe, kupiliśmy dodatkowe siedziska na naszym stadionie głównym, wyremontowano też bieżnię. Nasz stadion jest stadionem lekkoatletyczny, więc w pełni przygotowany do rozgrywania zawodów na szczeblu mistrzowskim. Kupiliśmy dodatkowe nagłośnienie, jest tablica do wyświetlania wyników. Teraz wszystko zależy od tego, jak przebiegać będzie pandemia - mówi burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski.Przeniesione z ubiegłego roku Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich mają się odbyć w czerwcu. Ich organizatorem jest Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich to impreza organizowana w województwie kujawsko – pomorskim. Jej tradycja sięga roku 1960. Zawody odbywają się co 4 lata, na dwa miesiące przed prawdziwymi – Światowymi Igrzyskami Olimpijskimi. Gospodarzami wydarzenia są gminy, które podobnie jak w prawdziwych igrzyskach, wcześniej podejmą starania o przyznanie prawa do ich organizacji. W wydarzeniu bierze udział około 2 tysięcy sportowców. Organizatorem Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich jest Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.