Sześć firm chce wyremontować ulicę Smukalską w Bydgoszczy

Nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa mają pojawić się na trzykilometrowym odcinku łączącym Smukałę i Piaski. Oferenci wycenili wartość tego zadania na kwoty od 26 do 50 milionów złotych.

W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostanie nowe odwodnienie, usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie.Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem. By usprawnić prowadzenie prac na odcinku objętym przetargiem w ubiegłym roku w porozumieniu z Nadleśnictwem Żołędowo zlecone zostały roboty przygotowawcze.Zainteresowani wycenili wartość zadania na kwoty od 26 do ponad 50 mln zł. Zamawiający (ZDMiKP oraz MWiK) zamierzają przeznaczyć na realizację 28 mln zł. Po weryfikacji ofert odbędzie się jeszcze aukcja elektroniczna, oferenci będą wtedy mogli zaproponować nową, niższa, cenę. Prace budowlane mają zająć 2 lata.