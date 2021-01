Po pomiarach specjalistów zamknięto Most Uniwersytecki w Bydgoszczy! Do kiedy? [zdjęcia]

W piątek w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej pilnie zwołano konferencję prasową.

Na konferencji poinformowano, że specjaliści od konstrukcji mostów znaleźli wady w oddanej stosunkowo niedawno przeprawie.– Ekspertyza wskazuje na awarię na Moście Uniwersyteckim. Jest ona na tyle poważna, że wymusza od nas zamknięcie tego obiektu, to jest już realizowane. Ekspertyza była bardzo szczegółowa, dotyczyła kwestii obliczeniowych, wytrzymałościowych i wykazała, że uszkodzone są punkty mocowań want. Są to elementy boczne, które są spawane do konstrukcji obiektu, do których są kotwione wanty. Ekspertyza daje też duże przesłanki ku temu, że błąd ten wystąpił już na etapie projektowym, mówimy tu o latach 2008 - 2010. Nie wiemy dokładnie, kiedy nastąpiły odkształcenia tych elementów. To co zobaczyliśmy podczas ostatniego przeglądu skłoniło nas do wykonania ekspertyz, one jasno wskazują na konieczność wyłączenia tego obiektu z użytkowania. Musimy podjąć pilnie działania zaradcze – powiedział Wojciech Nalazek, dyrektor ZDMiKP w Bydgoszczy.– Dostaliśmy też dokument, który mówi jak wzmocnić elementy o których mówiono wcześniej. Jaki jest plan? W ciągu dwóch, trzech tygodni chcemy wyłonić wykonawcę, który wykona podparcie obiektu. Wykonanie podparcia powinno być gotowe do połowy kwietnia. Jednocześnie będziemy się przygotowywali do wzmocnienia węzłów, zgodnie z ekspertyzą prof. Żółtowskiego. To są niewielkie elementy w konstrukcji mostu, ale bardzo ważne jeśli chodzi o jego nośność. Planujemy, że do września powinniśmy się z tym wszystkim uporać – powiedział Maciej Gust, zastępca dyrektora ZDMiKP ds. inwestycji.