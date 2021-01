Śnieg jeszcze spadnie, ale opady będą mniejsze niż w czwartek [wideo]

Zimowy krajobraz na drogach regionu. Wideo: Janusz Wiertel

W nocy z czwartku na piątek na Pomorzu i Kujawach zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Synoptycy IMGW prognozują miejscami słabe przelotne opady śniegu. Śnieg także w piątek.

Temperatura minimalna w nocy od -4°C do -2°C. Wiać będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany wiatr, od 15 do 25 km/h, choć w porywach może osiągnąć do 50 km/h.



W piątek w ciągu dnia pogoda bez większych zmian - zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr początkowo umiarkowany, stopniowo słabnący, od 25 km/h do 5 km/h, zachodni i północno-zachodni, po południu przechodzący w zmienny.



Ciśnienie w nocy będzie stałe, w piątek zacznie spadać i w południe wyniesie w Toruniu 992 hPa, w Bydgoszczy 989 hPa.