Liczba zakażeń koronawirusem i pozytywnych testów. Skąd różnica?

To pytanie zadaje sobie każdy, kto śledzi codzienne raporty zakażeń podawane przez Ministerstwo Zdrowia. Fot. Pixabay.com

Dlaczego liczba nowych przypadków koronawirusa nie pokrywa się z liczbą pozytywnych testów? To pytanie zadaje sobie każdy, kto śledzi codzienne raporty zakażeń podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Według ostatnich danych w naszym regionie zarejestrowano 218 nowych przypadków koronawirusa. Z raportu, który resort zdrowia publikuje codziennie na stronach internetowych wynika także, że w Kujawsko-Pomorskiem przeprowadzono 1298 testów, a tych z wynikiem pozytywnym jest 232. Skąd zatem różnica? Zapytaliśmy o to przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.Jej rzecznik Łukasz Betański ma już wyjaśnienia z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak czytamy „liczba nowych przypadków musi być mniejsza od liczby dodatnich testów, bo ten sam pacjent może mieć kilkukrotnie wykonywany test, na przykład przy przyjęciu do szpitala i potem w trakcie hospitalizacji”.Oprócz raportu zakażeń Ministerstwo Zdrowia publikuje także raport szczepień. Wynika z niego, że w Kujawsko-Pomorskiem wykonano ich do tej pory 35 918.