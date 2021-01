Powiat rypiński: komunikacyjnie wykluczeni będą wreszcie zadowoleni

18 nowych linii autobusowych będzie kursować w powiecie rypińskim. Ponad 700 tysięcy złotych na te połączenia pochodzi ze środków „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych". Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau i starosta rypiński Jarosław Sochacki i właśnie podpisali stosowną umowę w tej sprawie.

- Po raz pierwszy w tym roku, wspólnymi siłami będziemy planować sieć połączeń komunikacyjnych w powiecie rypińskim. Powstanie 18 nowych linii komunikacyjnych. Myślę, że to jest dla mieszkańców powiatu bardzo dobra wiadomość. Będą mogli dotrzeć do pracy, do urzędów, do sklepów - mówi starosta rypiński Jarosław Sochacki- Mamy arcytrudny okres. Do tej pory nie mierzyliśmy się z problemami, z zagrożeniami, jakimi są skutki społeczne i gospodarcze pandemii. Pozyskiwanie środków zewnętrznych jest w tej sytuacji dla samorządów haustem tlenu, i jest wprost nie do przecenienia. Dofinansowujemy tylko nowe linie albo te, które są odtwarzane. Bo te połączenia, które się obroniły w sensie ekonomicznym, istnieją do tej pory, to wiadomo, że dużego wsparcia nie wymagają, ale z peryferyjnie położonych miejscowości, osoby starsze czy młodzież nie mieli szansy się wydostać - mówi Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.W uroczystości udział wzięła również Anna Gembicka - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Ustalanie połączeń poprzedziła gruntowna analiza szlaków komunikacyjnych mieszkańców i liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego.