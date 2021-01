Nowy sprzęt trafił do grudziądzkich strażaków z OSP

Sprzęt przekazał strażakom zastępca prezydenta Grudziądza. Fot. Marcin Doliński

Nowoczesny sprzęt otrzymali strażacy ochotnicy z Grudziądza. Samorząd kupił ratownikom m.in. kamery termowizyjne, nosze czy pojemniki z gazem.

- Jest to naprawdę niewspółmierne do tego, co panowie wykonują, zapewniając mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję za to, co robicie na co dzień w swojej pracy, a to jest właśnie skromny gest podziękowania - powiedział Szymon Gurbin, zastępca prezydenta Grudziądza.



Sprzęt kosztował prawie 150 tys. zł.