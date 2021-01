Jest decyzja! Zagwarantowane pieniądze na budowę ronda w Kobylnikach

Rząd zagwarantował ponad 8 mln zł na budowę ronda w Kobylnikach. Decyzję o finansowaniu tej inwestycji podpisał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

To zwieńczenie wielomiesięcznej pracy, obecnych podczas podpisania decyzji, ministra Łukasza Schreibera i wojewody Mikołaja Bogdanowicza.- To niezwykle ważna inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców. Powstanie tego ronda to konieczność. Cieszę się, że wspólnie z ministrem Schreiberem udało się nam pozyskać rządowe środki na to zadanie. Dodam, że to kolejna tak duża inwestycja ze środków rządowych tylko w powiecie inowrocławskim. Niedawno otwarto oferty w przetargu na dokumentację dla obwodnicy Kruszwicy. Gmina otrzyma z budżetu państwa także 13 mln zł środków na budowę mostu w Kobylnikach - powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.- Rząd Zjednoczonej Prawicy w ramach tylko Funduszu Dróg Samorządowych przyznał na inwestycje w powiecie inowrocławskim już ok. 22 mln zł. Dziś możemy powiedzieć, że są zabezpieczone środki na kolejne ważne zadanie - rondo w Kobylnikach. Wraz z rondem powstaną oczywiście też m.in. chodniki, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe - dodał minister - członek Rady ministrów Łukasz Schreiber.Wszystko wskazuje na to, iż rondo powstanie jeszcze w 2021 r. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pełna nazwa projektu to „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzka nr 412 i drogą gminną nr 150833C wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową w Kobylnikach”.