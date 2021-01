Atak na twitterowe konto minister Iwony Michałek, posłanki Porozumienia

Iwona Michałek w studio Polskiego Radia PiK./fot. archiwum PR PiK

Jak pisze Iwona Michałek, doszło do włamania i przejęcia jej kont w mediach społecznościowych. - Jednoznacznie i kategorycznie odcinam się od tych publikacji - napisała posłanka w przesłanym do mediów oświadczeniu. Jakie to treści?