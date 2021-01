Można więcej! Politycy PiS do prezydenta Włocławka

Prezydent Włocławka mógłby zdziałać więcej w sprawie likwidacji połączeń kolejowych w regionie - uważają włocławscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mówili o tym na konferencji prasowej.

- Liczę na większe zaangażowanie prezydenta jeżeli chodzi o Polregio. W kwestii przemieszczania się pociągami pan prezydent mógłby tutaj dużo zrobić, natomiast na razie nie widać tych efektów - powiedział Jarosław Chmielewski, przewodniczący miejskich struktur partii.- Apelujemy do pana prezydenta o bardziej czynną postawę. Nie zrobił nic do tej pory. Napisał jedynie list. Ponad połowa uczniów szkół ponadpodstawowych w mieście to uczniowie dojeżdżający. Jeżeli te 50 proc. znajdzie i wymyśli inny pomysł na to, aby w przyszłych latach gdziekolwiek indziej próbować iść do szkoły, to włocławskie szkoły ponadpodstawowe będą w bardzo poważnym kryzysie - dodał radny Krzysztof Kowalski.Włocławscy politycy Prawa i Sprawiedliwości życzyli władzom miasta, by w nowym roku nie popełniali starych błędów, a za takie uznali m.in. przeznaczenie pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rewitalizację parku i złożenie tylko jednego wniosku w drugim naborze.