Trzej Królowie - bez licznej królewskiej świty - oddali hołd Dzieciątku [zdjęcia, wideo]

Królowie Kacper, Melchior i Baltazar odwiedzili 6 stycznia Jezusa z szopki na bydgoskim Starym Rynku. W innych miastach także uczczono to święto - w Toruniu śpiewem, a także artystycznymi działaniami.

Z kameralnym orszakiem w Bydgoszczy spotkała się nasza reporterka Jolanta Fiszer:- Dzisiaj jestem królem Baltazarem, z Afryki. Przynoszę mirrę, czyli symbol cierpienia. Zielony król jest z Azji, czerwony z Europy...- Melchior niesie kadzidło - element dotyczący duchowości Chrystusa. Wznosimy do Boga wszystkie te elementy duchowe w jednej, wspólnej modlitwie...- To wyjątkowe przeżycie, tradycja, którą warto pielęgnować. Córka jeszcze nigdy nie widziała Trzech Króli...- Przywrócenie tego święta, po 50 latach, było wielkim darem złożonym naszym przodkom...- Przychodzimy co roku na to święto, więc i teraz jesteśmy, mimo pandemii...Trzej Królowie uczestniczyli też w uroczystej Mszy świętej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Ich przemarsz można było śledzić online.Zaglądamy do sąsiadów. Pierwszy orszak Trzech Króli w Toruniu odbył się w 2009 roku. Wydarzenie szybko wpisało się w kalendarz wydarzeń i cieszyło się bardzo dużym powodzeniem, niezależnie od pogody. W tym roku z powodu pandemii spotkanie zostało odwołane, nie oznacza to jednak, że w Toruniu nic się nie dzieje. Zaplanowano koncerty kolęd oraz konkursy.Transmisje koncertów dostępne są jeszcze do 17.00 na facebookowym profilu Toruńskiej Agendy Kulturalnej, a do jutra (7 stycznia) można wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą koronę królewską. Wystarczy pobrać ze strony Toruńskiej Agendy Kulturalnej szablon i w dowolny sposób go ozdobić. Na stronie dostępny jest także filmik instruktażowy. Szczegóły konkursu na stronie http://www.tak.torun.pl