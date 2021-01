Od poniedziałku (04.01), po wielu latach przerwy, Żnin i Inowrocław odzyskały bezpośrednie połączenie autobusowe.

Koszt przejazdu w jedną stronę to jedyne 9 złotych. Choć pasażerów na razie niewielu, kierowca Paweł Łuczak jest optymistą.– To pierwszy kurs ze Żnina do Inowrocławia od 10 lat. Myślę, że to kwestia czasu. Za dzień dwa wszystko się rozkręci – powiedział Paweł Łuczak.– Połączenia są finansowane z funduszu autobusowego. Trudno w tej chwili powiedzieć czy pasażerowie będą jeździli i w jakim z stopniu będą z tego korzystali – mówi Dariusz Lewandowski, Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku.Od poniedziałku bezpośrednie połączenie z Inowrocłwiem odzyskało też Mogilno. Linie obsługiwane będą tylko w dni robocze.