Od czwartku duże zmiany w ruchu na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy!

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z budową mostów nad Brdą. Od czwartku (29 grudnia) wprowadzone zostaną zmiany w ruchu: otwarta zostanie m.in. ul. Łęczycka, zlikwidowane zostanie rondo przy moście, zmienią się trasy linii autobusowych i lokalizacje przystanków.

Drogowcy apelują , aby nie jeździć na pamięć: – Największa zmiana będzie taka, że funkcjonować będą tylko dwa ronda: jedno przy Bałtyckiej i drugie przy Fabrycznej – mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Tomasz Okoński. – Zlikwidowane zostanie rondo przy moście. Tym samym kierowcy chcąc jechać z mostu w kierunku miasta nie będą mogli skręcić w lewo, tylko w prawo, do ronda na Fabrycznej i dopiero jezdnią północną będą mogli jechać do miasta ulicą Fordońską lub ulicą Łęczycką, która w czwartek zostanie otwarta – zapowiada. Apeluje też, by nie jeździć „na pamięć”. – Te zmiany będą funkcjonować przez najbliższe miesiące. Na pewno warto spoglądać na znaki, będziemy jeździć zupełnie inaczej – podkreśla.Inną trasą będzie kursować także komunikacja publiczna. Autobusy 59, 64, 69, 89, 33N pojadą ul. Łęczycką. Zmienią się też lokalizacje przystanków autobusowych; zlikwidowany zostanie przystanek autobusowy przy moście w kierunku miasta; będzie mieścił się na jezdni północnej ul. Fordońskiej przy stacji paliw.Więcej o zmianach na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl.