Zamiast wyrzucić jedzenie, można pomóc potrzebującym. We Włocławku przez kilka dni działa jadłodzielnia

W wielu domach po świętach zostało sporo jedzenia. Ratunkiem przed marnowaniem żywności są tak zwane jadłodzielnie, czyli miejsca, gdzie można przynieść żywność i podzielić się nią z potrzebującymi.

Marnowanie jedzenia to jeden z największych polskich „grzechów”. W tej sprawie raport opublikowała Najwyższa Izba Kontroli. W skali roku wyrzucamy pięć milionów ton żywności. Większość „odpadów” produkujemy w domach. Tendencja niestety rośnie, a święta są ku temu „dobrą” okazją.Po to właśnie powstają jadłodzielnie. We Włocławku taką funkcję przejęła ratuszowa „Śródmieście Cafe” przy Trzeciego Maja. – Chodzi o to, by zebrać od mieszkańców, to, co zostało im na stołach. Zjeść będą to mogli ci, którzy nie mieli okazji obchodzić świąt – powiedział Jakub Wieczorek, pracownik kawiarni. – Mieszkańcy przynoszą różne rzeczy – dodał Wieczorek.Przez najbliższe trzy dni od godziny 12:00 w „Śródmieście Cafe” będzie przyjmowana żywność. Codziennie aż do czwartku w godzinach 16:30-18:00 potrzebujący mogą odebrać zgromadzone jedzenie.