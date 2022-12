Bezdomny leżał na podłodze tramwaju. Bydgoscy strażnicy uratowali mu życie

Bezdomny mężczyzna zasłabł w bydgoskim tramwaju. Strażnicy miejscy wezwali pogotowie i wraz z motorniczym reanimowali go aż do przyjazdu karetki.

Do incydentu doszło w minioną niedzielę. - Około godz. 14.15 patrol pieszy straży miejskiej wsiadł do tramwaju linii nr 2 na przystanku przy pl. Wolności. Wewnątrz pojazdu strażnicy zauważyli dwóch bezdomnych mężczyzn – relacjonuje straż miejska na swojej stronie. - Jeden z mężczyzn siedział na krześle, natomiast drugi leżał na podłodze w pozycji bocznej.Motorniczy poinformował funkcjonariuszy, że wezwał już patrol policji na przystanek końcowy przy ul. Rekreacyjnej, aby przewieźć bezdomnych do wytrzeźwienia. - Jednak w trakcie dojazdu do przystanku końcowego strażnicy stwierdzili, że z leżącym bezdomnym nie ma żadnego kontaktu, nie reaguje na wezwania i utracił oddech. Na miejsce natychmiast wezwane zostało pogotowie ratunkowe – relacjonują strażnicy. - Jednocześnie motorniczy wspólnie ze strażnikami przystąpili do akcji reanimacyjnej, którą kontynuowali potem ratownicy medyczni po przyjeździe na miejsce.Po przywróceniu czynności krążeniowo-oddechowych mężczyzna został zabrany do szpitala.