Pracownicy działu ochrony i nie tylko. Służba Więzienna w regionie rekrutuje

Służba Więzienna w regionie szuka pracowników: strażników, psychologów, pedagogów czy medyków. - Praca jest trudna, ale stabilna - mówi rzeczniczka dyrektora SW kpt Agnieszka Wollmann.

W naszym okręgu jest dziewięć aresztów i zakładów karnych. Nad dziewięcioma tysiącami podopiecznych czuwają ponad trzy tysiące funkcjonariuszy.– Prowadzimy rekrutację na pracowników działu ochrony, z którym służba więzienna jest nieodzownie kojarzona, niemniej jednak to niejedyny pion służby w naszych szeregach – tłumaczy kpt Wollmann. – Pracują także wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, dietetycy, służba zdrowia: mowa tutaj o lekarzach, ratownikach medycznych czy pielęgniarkach. Obecne postępowanie obejmuje w szczególności właśnie takie stanowiska.Jak zaznacza rzeczniczka, praca w Służbie Więziennej jest trudna, ale stabilna. Poza pensją zatrudnieni mogą liczyć także na dodatki. Przykładowo, funkcjonariusz rozpoczynający służbę w dziale ochrony, zarabia ok. 3600 zł na rękę (jeśli jest to osoba do 26. roku życia, jest to prawie 4000 tys. zł na rękę). – Oczywiście z biegiem czasu, awansem na stopniu lub stanowisku, ta pensja wzrasta – wskazuje rzeczniczka.Rekrutacja potrwa do 21 grudnia. Szczegóły na stronie sw.gov.pl.