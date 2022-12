Cuda sztuki ludowej na święta. Kiermasz w toruńskim Muzeum Etnograficznym

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Muzeum Etnograficznym w 2019 roku/fot. A. Zakrzewski, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Facebook

Ponad 100 wystawców oferujących m.in. ozdoby choinkowe, szopki, tradycyjną ceramikę i smakołyki, bierze udział w tradycyjnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Niedzielne (11 grudnia) wydarzenie zgromadziło twórców ludowych z Polski i Ukrainy.

– Oferta wydarzenia jest jak zawsze bogata – zapowiadała przed kiermaszem Joanna Sójka z Muzeum Etnograficznego. – Od ozdób choinkowych, dekoracji wnętrz, poprzez przepiękną ceramikę, i tę tradycyjną, i tę inspirowaną tradycją, ale nowoczesną; bardzo duża gama biżuterii, zabawek, świąteczne smakołyki – od ciast, ciasteczek poprzez wędliny, przetwory, miody – cała gama rzeźb: szopki, anioły, postaci świętych. Każdy znajdzie tutaj coś i na prezent, i do dekoracji domu, i do przygotowania świątecznego jedzenia – zapewniała.



Podczas niedzielnego wydarzenia można zwiedzić świąteczne aranżacji w chałupach na terenie skansenu i obejrzeć nową wystawę szopek krakowskich. Kiermasz trwa do godz. 15.00.