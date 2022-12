„Szlachetna Paczka” już się pakuje, ale w bazie wciąż czekają rodziny! [wideo, zdjęcia]

Finał Szlachetnej Paczki już w najbliższy weekend (10-11 grudnia), tymczasem w bazie nadal są osoby, które nie uzyskały wsparcia. We wtorek przed południem w Kujawsko-Pomorskiem darczyńców nie miało prawie 170 z ponad 1400 rodzin. To już ostatni moment na odruch serca! Urząd Marszałkowski w Toruniu swoją paczkę już spakował.

Pralka, piekarnik, artykuły spożywcze i chemiczne, nowe buty. To, i jeszcze wiele innych produktów pojedzie do trzech rodzin z regionu w ramach akcji „Szlachetna Paczka”, do której dołączyli, tradycyjnie, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. W wielkim pakowaniu świątecznych podarunków wziął w nim udział m.in. marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.– Paczki zostały przygotowane w 100 procentach ze środków i dzięki zaangażowaniu naszych pracowników – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. – Aż trzy rodziny z powiatu brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego i włocławskiego uzyskały to wsparcie, ten piękny dar serca.– Pomoc ludziom, szczególnie tych czasach – wszyscy wiemy, jakie mamy czasy – jest nieodzowna. To są naprawdę rzeczy, które rodziny sobie wymarzyły, które są im potrzebne, i które dostaną – mówi Sławomir Kruszkowski, toruński radny. – W naszej codzienności nie zastanawiamy się, że ktoś może pragnąć okien w domu. To jest taka rzecz, która naprawdę dotyka i chociaż przez chwilę, przez ten okres świąteczny, zmusza do pewnych przemyśleń.Jeszcze nie wszyscy potrzebujący mają swoich darczyńców. We wtorek przed południem w Kujawsko-Pomorskiem darczyńców nie miało prawie 170 z ponad 1400 rodzin.Nie zostawmy bez wsparcia żadnej rodziny w potrzebie – apelują wolontariusze Szlachetnej Paczki. – Wierzymy, że uda się zorganizować paczki dla wszystkich – mówią Anna Bartnik i Marcel Dawidziak, koordynatorzy akcji w naszym regionie. – Jesteśmy dobrej myśli i zrobimy wszystko, aby każda rodzina w naszym województwie tę pomoc otrzymała.– Wolontariusze, wiadomo, boją się, ale tak ich nastawiamy, że nie ma co się bać. Przekonujemy, że Polacy są świetnym narodem, jednoczą się, gdy potrzeba, więc myślę że będzie wszystko dobrze.W kujawsko-pomorskim najwięcej rodzin czeka na pomoc w Bydgoszczy, Toruniu i okolicach tych miast oraz w powiecie włocławskim. Żeby im pomóc wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wybrać z listy rodziny, której chcemy zorganizować paczkę.Więcej w relacjach Moniki Kaczyńskiej i Tatiany Adonis.