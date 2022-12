Szybcy i skuteczni. Szpital Miejski w Toruniu wyróżniony za leczenie udarów mózgu

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu otrzymał nagrodę „ESO Angels" (pełna nazwa diamentowy status ESO Angels), za szybkie i profesjonalne postępowanie w przypadku wystąpienia udaru mózgu.

To pierwszy szpital w naszym województwie z tak wysokim wyróżnieniem - przekazali przedstawiciele lecznicy.- Podstawą do stworzenia procedury udarowej, która działa i przynosi wymierne efekty jest dobra współpraca między wieloma komórkami organizacyjnymi szpitala. Oczywiście, najważniejszy w tym miejscu jest pacjent i szybka pomoc, którą otrzymuje, najlepsza według obecnych standardów, natomiast oprócz tego bardzo istotna jest współpraca wielu osób, co też jest bardzo trudne - mówił dr Marcin Rogoziewicz, koordynator Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów w miejskiej lecznicy.Jakie objawy powinny zaniepokoić pacjenta?- Osłabienie kończyny górnej, czy kończyny dolnej, wykrzywienie twarzy, zaburzenia mowy, czy też ostre zawroty głowy - wymienia dr Rogoziewicz. - Palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, choroby serca - na to mamy wymierny wpływ, aby zminimalizować ryzyko. Starajmy się to zrobić, żeby tych pacjentów nie było. Czas okna terapeutycznego od początku objawów do podania leku wynosi obecnie do czterech i pół godziny. W tym czasie pacjent musi zgłosić się do szpitala i zostać zakwalifikowany do leczenia, ale wiadomo, że im szybciej, tym lepiej.Udar mózgu każdego roku dotyka od 70 do 80 tys. Polaków.Przedstawicielka Inicjatywy Angels, po wystąpieniu i wręczeniu załodze nagrody odmówiła wypowiedzi dziennikarzom.